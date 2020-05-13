Борьба с коронавирусом и защита персональных данных

В отсутствие вакцины контроль за распространением коронавирусной инфекции остается одой из главных задач. На острове Уайт британское правительство приступило к тестированию мобильного приложения, отслеживающего контакты выявленных носителей коронавируса. Программа должна, в частности, оповещать пользователей о приближении инфицированных лиц. Если испытания пройдут успешно, то приложение будет доступно по всей стране. Уже более половины британцев выразили желание установить его на своих смартфонах.

Но работа приложения подразумевает централизованное хранение собранных данных и в связи с этим эксперты выражают сомнения в возможности соблюдения конфиденциальности информации.

Комментирует Джейк Мур, эксперт по вопросам кибербезопасности ESET:

"Принцип работы приложения вызывает у специалистов обеспокоенность, связанную с вопросами безопасности в долгосрочной перспективе. С таким объемом данных возможен скандал, который произошел с компанией Cambridge Analytica. Мы, конечно же, не хотим, чтобы такое повторилось. Для разработки приложения возможно использовать децентрализованный подход, в рамках которого данные хранятся не на центральном сервере, а на самом устройстве . Но централизованный подход лучше соответствует задачам отслеживания и контроля, таким образом возникает дилемма для тех, кто обеспокоен защитой конфиденциальности".

Приложение будет также уведомлять пользователей, если они общались с носителем коронавирусной инфекции до того, как были получены результаты анализов. Для этого необходимы данные о местоположении людей и от правительства требуют гарантий их безопасного хранения.

"За этой информацией будут охотиться криминальные группировки по всему миру. Они будут очень заинтересованы в получении этих данных. Кому-то они будут нужны просто ради престижа, но есть также преступные сообщества, которые могут воспользоваться этими данными с целью вымогательства, будут требовать выкуп. Данные будут храниться на британском сервере, под надежной защитой. Конечно, правительство не хочет, чтобы посторонние лица получили к ним доступ, но такие попытки, несомненно будут предприниматься", — говорит Джейк Мур.

Британские власти уверяют, что безопасность и защита частной жизни будут приоритетом на всех этапах разработки приложения и все собранные персональные данные будут анонимизированы.