В Госдуму внесли проект закона, расширяющего права полицейских

Российское правительство внесло в Госдуму законопроект, позволяющий полицейским вскрывать машины и оцеплять жилые помещения, строения и другие объекты. Документ опубликован в среду в думской электронной базе данных. https://sozd.duma.gov.ru/bill/955380-7

"Полиция в целях спасения граждан, жизни и здоровью которых угрожает опасность <...> наделяется правом осуществлять вскрытие транспортного средства", - говорится в пояснительной записке. Полицейские также смогут вскрыть машину при массовых беспорядках, чрезвычайных ситуациях, при угрозе теракта. Также для задержания лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступления или граждан, на которых потерпевшие или очевидцы указывают как на совершивших преступление.

В тексте документа говорится, что правоохранители могут прибегнуть к этим мерам ради обеспечения безопасности или предотвращения преступления. В случае административного правонарушения, машина может быть вскрыта, если есть основания полагать, что нарушитель находится в состоянии опьянения. Еще одно основание для вскрытия - осмотр автомобиля или груза, если есть основания полагать, что там находятся предметы без спецразрешения, изъятые из гражданского оборота.

Собственник должен быть проинформирован в срок до 24 часов с момента вскрытия автомобиля, в его отсутствие посторонние в транспортное средство не должны допускаться. Устанавливается, что сотрудник полиции не несет ответственность за вред, причиненный при вскрытии транспортного средства, если вскрытие было проведено по основаниям и в соответствии с законодательством.

Полицейские смогут проникать в жилые помещения

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Статью 15 закона "О полиции" предлагается дополнить нормой о возможности проникновения полицейских в жилые и иные помещения, на земельные участки и территории для задержания лиц, застигнутых на месте совершения преступления или скрывающихся с него, а также лиц, на которых потерпевшие или очевидцы указывают как на совершивших преступление.

Кроме того, прелагается ввести норму, согласно которой сотрудники полиции вправе "осматривать места происшествия, местности, помещения, транспортные средства, предметы, документы и иные объекты в связи с проверкой зарегистрированных в установленном порядке заявлений и сообщений о происшествиях". В кабмине отмечают, что на данный момент закон предоставляет правоохранителям право производить осмотр лишь в некоторых специальных случаях.

Расширяется право использовать оружие

Кроме того, в соответствии с законопроектом, полиция сможет оцеплять жилые помещения, строения и другие объекты. В границах оцепления сотрудники правоохранительных органов смогут осуществлять личный осмотр граждан, находящихся при них вещей, осмотр транспортных средств и перевозимых грузов. Если гражданин отказывается от осмотра, правоохранители вправе не допускать его на оцепленную территорию.

Расширяется перечень обстоятельств, при которых сотрудник полиции вправе применить огнестрельное оружие. В соответствии с действующим законодательством полицейский имеет на это право при попытке задерживаемого прикоснуться к его огнестрельному оружию или приблизиться, сократив при этом указанное полицейским расстояние. Инициативой предлагается установить, что применить оружие дозволено также в случае, когда задерживаемое лицо пытается "совершить иные действия, дающие основание расценить их как угрозу нападения на сотрудника полиции".

Полицейские не должны подлежать преследованию за действия, совершенные при исполнении обязанностей, если они осуществлялись обоснованно и в установленном законодательством порядке, уточняется в законопроекте.

"Сотрудник полиции не подлежит преследованию за действия, совершенные при выполнении обязанностей, возложенных на полицию, и в связи с реализацией прав, предоставленных полиции, если эти действия осуществлялись по основаниям и в порядке, установленным законодательством", - говорится в документе. Соответствующими изменениями предлагается дополнить статью 30 закона "О полиции".