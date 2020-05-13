В России выявили 10028 новых случаев заражения коронавирусом

В России 11-е сутки подряд выявляют более 10 тысяч новых случаев коронавируса. С начала пандемии инфицированы свыше 242 тысяч. От COVID-19 скончались 2212 заболевших. Из них 96 за последние 24 часа. С 12 мая в российской столице был введен масочный и перчаточный режим. Треть москвичей, по данным начальника столичного Главконтроля, его не соблюдали. Но большинство жителей столицы следуют указаниям властей:

"Жарко, конечно, в маске очень. И в перчаках ... Руки уже мокрые. Нет, я кончено, с пониманием отношусь, но тяжеловато".

"Маски нужно носить обязательно, потому что много болезней. И мы видели по телевидению, сколько больных поступают в больницы. У меня знакомая болеет пневмонией".

Госпитализирован после заражения коронавирусом и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, а также его супруга олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка. Российским СМИ Песков сообщил, что не общался очно с главой государства Владимиром Путиным больше месяца. Ранее коронавирус был выявлен у премьер-министра Михаила Мишустина, главы Минстроя Владимира Якушева и министра культуры Ольги Любимовой.