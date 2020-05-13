"Карантин, я люблю тебя": истории людей, которые наслаждаются самоизоляцией

Можно найти десятки причин ненавидеть режим самоизоляции. Кто-то потерял работу, для кого-то невыносимо сидеть в четырех стенах, кто-то скучает по родным и друзьям, кто-то уже построил планы на отпуск, а сейчас все они рушатся как карточный домик. Но, как оказалось, есть и те, кто получает от карантина настоящее удовольствие.

Для этих людей время в заточении стало возможностью провести больше времени с детьми, заняться хобби, сэкономить деньги и даже полностью переосмыслить свою жизнь.

“Первый раз я могу вот так остановиться и реально отдохнуть”

Екатерина Иванова (фамилия изменена) живет в Москве, работает бухгалтером. На дорогу на работу и с работы она тратит обычно по четыре часа. По признанию Екатерины, времени могло бы уходить и меньше, но она очень любит ходить пешком, ее норма - 15 километров в день.

“Я очень переживала, что мне будет не хватать этих 15 километров. Но теперь я знаю, что могу после карантина не тратить деньги на спортзал: я могу заниматься на домашнем велотренажере, танцевать и делать упражнения, не выходя из квартиры”.

Карантин помог Екатерине сэкономить деньги на еде: раньше она тратила на продукты около 20 тысяч в месяц, а в апреле у нее ушло в два раза меньше. А все потому что нет возможности сходить в кафе и нет соблазна купить лишнюю шоколадку на работе. Сейчас женщина покупает продукты в интернете и рассчитывает так, чтобы ей хватило еды на неделю.

По словам Екатерины, карантин помог ей переосмыслить отношения с другими людьми: “Я начала снова общаться с бывшими коллегами, мы по пять часов разговариваем по телефону. Одна моя знакомая тоже очень боится заболеть, как и я, и мы с ней друг друга успокаиваем. Есть люди, с которыми я раньше почти не общалась, а сейчас мы пишем друг другу, спрашиваем, все ли живы-здоровы”.

За все время карантина женщина выходила из дома только дважды. “Первый раз я могу вот так остановиться и реально отдохнуть. Когда я куда-нибудь уезжаю в отпуск, я там живу за неделю так, как в Москву живу год, я постоянно мотаюсь туда-сюда, это постоянная беготня. После такого “отдыха” мне нужна еще неделька, чтобы прийти в себя и отоспаться. А сейчас, находясь на самоизоляции, я могу действительно отдохнуть”.

“Не ты подстраиваешься под работу, а работа подстраивается под тебя”

Поскольку Екатерина не может все свои офисные обязанности выполнять из дома, сейчас она работает на несколько часов меньше, чем обычно. При этом женщина может заниматься делами в удобное ей время: главное - сделать ту работу, которая от нее требуется.

“Не ты подстраиваешься под работу, а работа подстраивается под тебя”, - говорит Екатерина.

Костас Антониу живет в Лондоне, работает в финансовом секторе. По признанию мужчины, на карантине он совсем не скучает по 45-минутным поездкам на работу в переполненных поездах (а иногда в час пик Костасу приходилось ждать по несколько часов, чтобы зайти в вагон).

AP

Антониу говорит, что из дома он работает более эффективно: “Для нашей компании удаленка - отличное решение. Это доказывает, что нам не нужен офис, тем более в центре Лондона. В офисе очень шумно, люди постоянно болтают, смеются. Я не могу сконцентрироваться”.

Возможности писать статьи из дома радуется и журналистка Ксения Суслова. “Мне нравится возможность не тратить время на перемещение себя из точки А в точку Б притом, что мою работу можно выполнять из любого места мира. Плюс дома менее стрессовая и более адаптированная для моих привычек и потребностей атмосфера. Могу открыть окно в любой момент, обустроить рабочее место и даже просто заварить тот чай, который мне хочется, а не тот, который остался в офисе”.

Во время самоизоляции у Ксении появилось намного больше времени на хобби: изучение английского и японского, вязание, рисование и чтение.

“Я начала ценить свое время, как бы это банально ни звучало, и свои моральные и эмоциональные силы, которые, оказывается, тратились в больших объемах. Я осознала ценность общения, возможность видеть людей, общаться с ними вживую”, - добавляет Ксения.

Время с семьей вместо поездок в переполненных поездах

Наслаждается карантином и мама двоих детей Алена Фролова. Осенью и зимой ее сыновья постоянно простужались. Но с 26 марта они сидят дома и за это время ни разу не болели. Кроме того, поскольку мужу Алены не нужно ездить на работу, у нее появилось больше времени на свои хобби и она смогла снова заняться изучением испанского и итальянского.

“Очень многие сейчас жалеют детей, что они бедные, страдают дома. Открыто заявляю, что наши дети нисколько не страдают и на 100% счастливы. Мы сейчас можем все свое свободное время уделять детям, и от этого им хорошо. Если обычно муж приходит с работы в лучшем случае в 19:45, то сейчас в 18:00 он просто выходит из комнаты”.

По времени на карантине будет скучать и житель Лондона Джиль Андерсон.

"Я сейчас могу видеть и слышать, чему учатся наши дети, потому что их "классы" находятся рядом с нашей комнатой. Потом мы обсуждаем с ними то, что они изучают на уроках”.

По вечерам Джиль играет с детьми в футбол и гуляет по полю. Мужчина с грустью думает о том, что скоро эти часы он снова будет проводить не с семьей, а в переполненных поездах. “Я потратил месяц на то, чтобы доказать, что мне не нужно ездить в офис, чтобы работать эффективно”.

Семья Джилля Андерсона

Пение птиц и свежий воздух…

Во время карантина природа начала отвоевывать свои территории: рыба вернулись в каналы Венеции, на парижской автотрассе была замечена стая уток, на центральные улицы Барселоны вышли кабаны, а центр одного турецкого приморского городка оккупировало стадо овец.

“Во время карантина на улицах было гораздо тише, воздух стал чище”, - говорит музыкант из Порту Жоау Рикарду. Мужчина наслаждался пением птиц, которое раньше заглушал городской шум. А еще у Жоау появилось новое хобби.

“Я начал выращивать овощи на заднем дворе. Это настоящее удовольствие. Думаю, я продолжу этим заниматься и после карантина”.

Фото Жоау Рикарду

По словам Жоау, клубника и помидоры, которые вырастил он, куда лучше по качеству, чем те, что продаются в супермаркете.

“Когда все это закончится, мы снова начнем говорить об окружающей среде. И как у нас хватит наглости предположить, что мы не в состоянии осуществить крупномасштабные изменения? Мы показали, что за месяц можем полностью изменить нашу жизнь, и я надеюсь, что что-то из этого приживется”, - добавляет житель Лондона Джиль Андерсон.