Мон-Сен-Мишель ждёт гостей

На северо-западном побережье Франции гостей ждёт знаменитый скалистый остров-крепость Мон-Сен-Мишель. Достопримечательность входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО и расположена в департаменте Манш, ежегодно её посещают свыше трёх миллионов человек. Но пока сюда могут приезжать только гости, живущие в радиусе 100 км. Правила посещения приведены в соответствие действующими с санитарными нормами.
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