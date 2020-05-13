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Мон-Сен-Мишель ждёт гостей

На северо-западном побережье Франции гостей ждёт знаменитый скалистый остров-крепость Мон-Сен-Мишель. Достопримечательность входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО и расположена в департаменте Манш, ежегодно её посещают свыше трёх миллионов человек. Но пока сюда могут приезжать только гости, живущие в радиусе 100 км. Правила посещения приведены в соответствие действующими с санитарными нормами.

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