Животные в неволе: история слонят и львицы

В пражском зоопарке родился уже второй слоненок в этом году и снова девочка. Малышка начала ходить уже через несколько минут после появления на свет. 13 мая ее впервые увидели посетители. Она играла со своей сестрой от другой слонихи, которая родилась 6 недель назад. Позднее этим летом сотрудники зоопарка выберут имена для малышей.

В Каире Ашраф аль-Хельв, потомственный укротитель львов, привозит домой на несколько часов два раза неделю львицу Джуману. Цирки в Египте закрыты с марта и Ашраф пытается заработать на стриминге представлений в интернете, деньги нужны на зарплаты 30 сотрудников и еду для 40 тигров и львов. В прошлом месяце представления пользовались большой популярностью в соцсетях. Но последняя видеозапись, на которой Ашраф ругает Джуману за непослушание, вызвало возмущение многих пользователей, который заговорили о плохом обращении с животными.