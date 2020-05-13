Каннский фестиваль: "кина не будет"

Такой Круазетт была ровно год назад - состоящей из знаменитостей, сверкающих пайеток, смокингов и умопомрачительных драгоценностей.

Robin Campillo,Enki Bilal,Maimouna N'Diaye,Kelly Reichardt,Alejandro Gonzalez Inarritu,Alice Rohrwacher,Pawel Pawlikowski,Elle Fanning,Yorgos Lanthimos Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved. Petros Giannakouris

А так выглядит знаменитая набережная перед Дворцом фестивалей - сегодня.

Virus Outbreak France Cannes Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved Daniel Cole

Героями стали те, кого не замечали десятилетия, и кого пандемия и долг - вывели на авансцену под прожектора всего мира.

Фестиваль в его привычной форме отменен. Планета кино расстроена, ведь Канны были лучшей премьерной площадкой.

Комментарий кинокритика Калима Афтаба: "Мы вообще не знаем, как будут разворачиваться события, предсказать, как может выглядеть календарь премьер крупных в этом году, практически невозможно, да и самой марки Каннского кинофорума, той самой, с пальмовой ветвью на открывающих фильм титрах, не будет".

Но расстроены не только киношники, но и те, кто обеспечивали функционирование форума как хорошего швейцарского хронометра.

Говорит монтажник Пьер Дамрин, его компания много лет сотрудничает с дирекцией кинофорума: "Для нас это, конечно, гигантская дыра в обороте. Все, что связано с кинофестивалем, с установкой рекламных стендов, с монтажом оборудования и так далее, было существенной частью доходов компании, это большая проблема".

Роскошные отели не увидят привычную звездную клиентуру, а фешенебельные рестораны - завсегдатаев.

Знаменитый "Карлтон" в этом году не дождется звездной клиентуры Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved Daniel Cole

В качестве утешения кинообщественности и ее симпатизантов организаторы Каннского форума объявят программу 73-го фестиваля в начале июня.

В прежней форме в этом году форума не состоится, но кинорынок в июне работать будет.