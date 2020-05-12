Вена признана самым "зеленым" из популярнейших городов мира

Вена — самый зеленый из популярнейших у туристов городов мира. Международная компания Resonance Consultancy сравнила, среди прочего, уровень загрязнения воздуха и воды, загруженность дорог и площадь зеленых насаждений 50 мегаполисов. Австрийская столица обошла по многим показателям Мюнхен, Мадрид и Сан-Паулу. Москва в первую десятку не попала.

"Я всегда считал, что Вена — очень зеленый город. Тут много скверов и парков", - говорит местный житель.

"В этом можно удостовериться прямо здесь: Дунай расходится на три рукава, везде зелено", - отмечает его соотечественник.

30% энергии австрийская столица получает из возобновляемых источников. У половины жителей есть годовой проездной на общественный транспорт. В черте города есть и свой национальный парк.

"Вена действительно прекрасна. Более 50% территории города занимают зеленые зоны. Такого больше нигде нет. Конечно, они распределены неравномерно. Поэтому на фоне эпидемии у нас появляются временные велосипедные дорожки, а некоторые трассы открываются для пешеходов. Это очень важно. Не всем повезло: не у всех рядом с домом парк", - отмечает вице-мэр Вены Биргит Хебейн.

Но, по мнению ряда австрийских экологов, этого недостаточно. Воспользоваться городскими новинками может далеко не каждый.

"Из-за эпидемии многие не выходят из дома. Пожилые и больные люди, возможно, просидят в четырех стенах до конца года. А значит, необходимо, чтобы неподалеку от них были островки зелени", - считает Азра Корженич, профессор кафедры градостроительства Венского технического университета.

"Не все районы Вены одинаково зелены. Но австрийская столица все чаще оказывается в лидерах международных рейтингов. Нынешний кризис на фоне распространения коронавируса еще раз показал, насколько важно наличие зеленых зон в пешей доступности", - передает из Вены корреспондент Euronews Йоханнес Плешбергер.