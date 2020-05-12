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США

Белый дом надел маску

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 Елена Караева
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Donald Trump
Donald Trump   -   Авторское право  Alex Brandon/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.
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Всякий, кто заходит на территорию Белого дома, обязан надеть защитную маску, это распоряжение введено с понедельника после того, как в ближнем круге Трампа были выявлены вирусоносители, а главные инфекционисты страны были отправлены в карантин на две недели.

Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.
Зять президента и его советник Джаред Кушнер в маскеCopyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.Alex Brandon

Действие распоряжение не распространяется на одного человека - самого руководителя администрации США, заявившего, что федеральные власти "сумели принять вызов" и выпустили достаточное количество проверочных тестов.

Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.
Virus Outbreak TrumpCopyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.Alex Brandon

Сам Трамп сдает анализы ежедневно, столь же приоритетны и те, кто либо работает в домах престарелых, либо там проживает. Резидентов медико-социальных учреждений - не менее миллиона, и их должны проверить в первую очередь.

В настоящий момент анализы на вирусоносительство взяты в общей сложности у свыше девяти с половиной миллионов американцев.

Чтобы расширить возможности тестирования, я распорядился (это уже одобрено) перевести местным властям штатов еще $1 млрд долларов. Мы это сделали. Деньги уже у них на счетах.
Дональд Трамп
президент США

Белый дом форсирует финансовую поддержку, поскольку настаивает на снятии карантинных мер, введенных губернаторами, а ослабление изоляции возможно лишь при наличии достаточного количества тестов, эти анализы особым актом Конгресса для жителей США сделаны бесплатными.

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