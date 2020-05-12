Небоскреб "Бурдж-Халифа": иллюминация в обмен на обед

828-метровый дубайский небоскреб "Бурдж-Халифа" превратился в самую высокую в мире "копилку" для пожертвований. Любой желающий может зажечь на здании огни, переведя небольшую сумму для помощи тем, кто более всего пострадал от эпидемии коронавируса. Инициатива "10 миллионов обедов" уже не соответствует своему названию: к настоящему моменту благотворительному фонду MBRGI удалось собрать 112 миллионов дирхамов (около 28 млн евро), а на эту сумму можно приготовить 14 млн обедов. В ОАЭ зарегистрировано 19 661 случай заражения COVID-19, 203 заболевших умерли.
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