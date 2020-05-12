ИАТА: выживут 4 авиакомпании из 122-х

Гражданская гвардия Испании подаёт в суд на авиакомпанию "Иберия" за несоблюдение новых санитарных норм. Накануне в соцсетях был размещён ролик полного салона на рейсе Мадрид-Канарские острова, были заняты в том числе кресла среднего ряда, которые сейчас требуется освобождать ради соблюдения социальной дистанции.

В "Иберии" заявили, что не считают такую меру необходимой: воздух в салоне полностью обновляется за три минуты, а фильтры в системах вентиляции устраняют вирусы с эффективностью, близкой к 100%.

Против обязательного освобождения среднего ряда выступили многие авиакомпании, в том числе лоукостер "Райанэйр". Ирландцы планируют возобновить полёты в июле, но еще две недели назад в руководстве заявляют, что вряд ли смогут возобновить работу, если лайнерам придётся летать полупустыми.

По данным Международной ассоциации воздушного транспорта, внедрение мер дистанцирования на борту приведёт к финансовой катастрофе: даже с учётом полуторакратного роста цен на билеты выживут четыре авиакомпании из 122-х.

Организация поддерживает мнение перевозчиков о том, что в обеззараженном салоне с мощной системой вентиляции находится вполне безопасно, и поэтому освобождать средний ряд нет смысла. В то же время ИАТА поддерживает и обязательное ношение масок как дополнительную меру безопасности.