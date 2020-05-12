Коронавирус в Кремле

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков госпитализирован с COVID-19. Об этом он сам рассказал государственным информагентствам, отметив, что в последний раз виделся с главой государства больше месяца назад. В больнице вместе с Песковым оказалась и его супруга, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка.

Сам Песков ранее рассказывал журналистам, что принимает все возможные меры, чтобы обезопасить себя от инфекции, и даже носит бейдж, якобы, с противовирусными свойствами.

Пресс-секретарь президента оказался не первым человеком в ближайшем окружении главы государства с подтверждённым коронавирусом. 30 апреля о своём заражении и вынужденной самоизоляции сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Он до сих пор находится в больнице, но в аппарате правительства сообщают о положительной динамике в состоянии его здоровья. Заболели также глава министерства строительства Владимир Якушев и министр культуры Ольга Любимова.

Коронавирус был обнаружен и у главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко, причём выяснилось это вскоре после того, как он показывал медучреждение Владимиру Путину.

С конца апреля президент, по официальным данным, разместился в своей резиденции в Ново-Огарёво и минимизировал свои контакты. Так, в частности, совещания с правительством проходят в формате видеоконференции.

Песков рассказывал, что глава государства тем не менее проводит и личные встречи, но попасть к нему могут только те, кто прошёл тест на коронавирус. Сам Путин, в соответствии с мерами безопасности, регулярно сдаёт анализы.