Новый пожар в реанимации, на этот раз в Петербурге

Пятеро пациентов с COVID-19 погибли при пожаре в реанимации больницы Святого Георгия в Петербурге.

Как сообщили власти, пламя возникло в результате короткого замыкания в одном из аппаратов ИВЛ.

ТАСС позднее уточнил со сcлылкой на правоохранительные органы, устройство было новым, его установили в начале мая, а произведен аппарат был на Уральском приборостроительном заводе.

Это не первый инцидент такого рода.

Несколько дней жертвой пожара в московской больнице имени Спасокукоцкого стала одна пациентка, в этом стационаре также лечатся зараженные коронавирусом.

Сообщается, что загоревшиеся в больницах и Петербурга, и Москвы аппараты ИВЛ были произведены на одном и том же предприятии.