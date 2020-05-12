Россия вышла на второе место в мире по числу заболевших коронавирусом

Первый день после выхода из шестинедельного карантина и второе место в мире по числу заболевших коронавирусом. Во вторник количество инфицированных в России превысило 232 тысячи. Только за последние сутки выявлено почти 11 тысяч новых случаев заражения. С начала эпидемии умерли 2116 человек.

При этом, впервые суточный прирост заболевших — ниже 5%. Накануне президент Владимир Путин объявил об окончании нерабочих дней на всей территории страны. Решать о последовательности смягчения или сохранения карантина в каждом регионе будут самостоятельно местные власти. Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что к поэтапной отмене ограничительных мер готовы 11 из 85 субъектов Российской Федерации, где зафиксирован спад эпидемии, как минимум 50% больничных коек свободно, а охват тестирования - не менее 70 на 100 тыс. человек.

В Москве с 12 мая возобновляют работу строительные и промышленные предприятия, ношение масок и перчаток в общественных местах становится обязательным. За их отсутствие предусмотрен штраф в размере 4 тысяч рублей и более