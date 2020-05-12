Норвегия: дети - не переносчики?

Власти Норвегии планируют к середины мая открыть все школы страны. Начальные классы возобновили занятия ещё две недели назад, вопреки протестам некоторых родителей, которые говорили об опасности распространения пандемии через их детей. Затем за парты вернулись учащиеся более старших классов.

В Норвежском институте здравоохранения отмечают, что перевод детей на домашнее обучение не оказал сколь-либо значимого влияния на рост числа зарегистрированных случаев COVID-19 в стране. «Нет достаточно убедительных доказательств того, что закрытие школ повлияло на распространение вируса», — говорится в сообщении организации, чьи эксперты выступили против дальнейшей изоляции учащихся.

В целом они с сомнениям относятся к гипотезе о том, что дети играют важную роль в распространении COVID-19. В институте здравоохранения говорят, что, изучая истории заболевших, не выявили ни одного подтвержденного случая заражения от носителей коронавируса младше 20 лет.

Ранее к похожим выводам пришёл французский эпидемиолог Коста Дани, который исследовал распространение инфекции в одном из очагов COVID-19 в Верхней Савойе. Оказавшийся в центре внимания его работы заболевший ребёнок, как выяснилось, не заразил ни своих близких, ни других детей, с которыми он общался.