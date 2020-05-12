Маска, как у Будды

Символом нового этапа борьбы с пандемией во многих странах стала маска. В Таиланде, где зарегистрированы более трёх тысяч случаев COVID-19 и объявлено о начале отмены карантинных мер, власти, а также общественные и религиозные организации ищут разные способы повлиять на жителей страны, чтобы они соблюдали санитарные меры. Так в одном из храмов близ Бангкока маску надели на гигантскую статую Будды, — как пример для всех верующих.,
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