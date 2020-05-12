Илон Маск открыл завод Tesla в Калифорнии вопреки запрету местных властей. Ранее компания подала на них в суд. Предприниматель отметил, что другим автопроизводителям в США уже разрешили возобновить работу, и потребовал отменить введенные в связи с эпидемией коронавируса ограничения в отношении его предприятия.

На своей странице в "Твиттере" Маск написал, что "будет на сборочной линии вместе со всеми", а в случае чего попросил арестовать только его одного.

В субботу Маск пригрозил калифорнийским властям перенести завод в другой штат. На предприятии работают более 10 тысяч сотрудников.