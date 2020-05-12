Эра милосердия: 200 лет со дня рождения Флоренс Найтингейл

Родившаяся ровно 200 лет назад Флоренс Найтингейл, богатая аристократка, получила блестящее образование даже по меркам нынешним; она могла провести свою жизнь так, как это делали женщины ее круга.

Но в 20 лет Флоренс выбирает крутой маршрут, посвятив себя уходу за больными и ранеными. Ее считают основательницей современного медсестринского дела, именно она сделала уход за больными и ранеными профессией, а значит, и долгом.

На ее личном счету - многие десятки спасенных жизней, благодаря ее усилиям уровень смертей в полевых госпиталях снизился на порядки.

Директор лондонского музея Флоренс Найтингейл Дэвид Грин говорит: "Во главу угла она ставила сочувствие и помощь. И именно эти качества она заложила в профессию медсестры. И это касалось не только самих раненых, но и их семей, их жен и детей".

Это был настоящий прорыв.

В музее Флоренс Найтингейл в Лондоне представлена сестринская форма, ее белый фартук, ее белая косынка и предметы ухода за пациентами.

Традиции сочувствия, а еще - мужества в уходе за больными и ранеными - то, на чем основывала Флоренс свою работу - очень пригодились уже после ее смерти.

Весь ХХ-ый век, на фронтах всех войн вместе с армейскими подразделениями были девушки в белых косынках с красным крестом, это они выносили раненых с поля боя, это они их выхаживали в полевых госпиталях.

Подвиг советских медсестер остался в памяти нации, как и подвиг Флоренс.

И сегодня в России те, кто избрал профессию медсестры, а значит - миссию служения людям, надевают белые фартуки и защитные шапочки, чтобы точно также отправиться на войну, как это почти два века лет назад сделала Флоренс Найтингейл.

А дата ее рождения была выбрана в качестве Международного дня медсестер.