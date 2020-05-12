Во Франции вновь открываются школы

Французские школы вновь открывают двери. Но прежде чем переступить школьный порог, ученики выслушивают новое правило поведения – обязательное соблюдение дистанции. Эта мера звучит обнадёживающе для родителей, чьи дети вновь садятся за школьную парту после долгого периода самоизоляции.

Но не все родители разделяют такой энтузиазм. Посещение школы пока не обязательно и, например, в расположенном недалеко от Лиона городке Мейзьё две трети родителей решили пока не отправлять своих детей в школу. Занятия возобновились только в нескольких классах. В классах должно находиться не больше 15 учеников, дезинфекция проводится дважды в день, равно как и инструктаж о соблюдении дистанции.

Учителя оказались не в простой ситуации. У них возобновились классные занятия, но сохранилось и удаленное обучение. То есть нагрузка увеличилась вдвое.

Гийом Пети, Euronews: «Решение Франции вновь открыть школы – в отличие от Испании и Италии – вызывает споры. Некоторые мэры и директора школ приняли решение пока не выходить из карантина».

«То, что будет происходить в школах в ближайшие дни, больше похоже на группу продленного дня, чем на настоящее обучение,» - считает генеральный секретарь профсоюза учителей Snudi-FO Фредерик Волль.

Мэр Сент-Этьена Гаэль Пердрио согласился возобновить работу школ вопреки своему собственному мнению:

«Так как что я понял, что цели у министра народного просвещения скорее экономические, чем педагогические, я предложил перенести открытие школ на сентябрь и принять другие меры по наблюдению за детьми, чьи родители возвращаются на работу. А брать в заложники школьную систему для того, чтобы позволить разблокировать экономику, это плохая идея, и в чем-то непорядочная».

Пока школы открылись только для учеников младших классов. Средние классы (коллежи) откроются 18 мая. Решение о старших классах (лицеях) еще не принято.