Снова печальная статистика: +348 умерших во Франции, +1402 заразившихся за сутки в Италии

Россия выходит на второе место в мире по числу заразившихся коронавирусом: по данным на вечер вторника — 232 тысяч человек. Десятый день подряд регистрируется более десяти тысяч новых случаев ежедневно. Врачи подчёркивают, что столь высокие цифры обусловлены тем, что Россия — на втором месте в мире и по числу проводимых тестов. Около половины выявленных заражений при этом протекают практически бессипмтомно.

Специалисты говорят и о разных способах подсчёта. Пример тому — Великобритания, где Национальное бюро статистики называет жертвами COVID 38 тысяч человек, что делает Соединённое Королевство самой пострадавшей страной Европы. Правительство в то же время говорит говорит о 32 тысячах умерших, поскольку использует иную методику подсчёта. Глава кабинета Борис Джонсон накануне объявил, что уровень угрозы от вируса снизился с 4-го до 3-го, и потому появилась возможность постепенного ослабления мер изоляции.

После некоторого спада на выходных цифры печальной статистики по коронавирусу в Европе снова пошли вверх: +348 умерших во Франции, +1402 заразившихся за сутки в Италии.

Количество жертв коронавируса во Франции увеличилось до 26 991. По сравнению с субботой и воскресеньем число умерших за сутки увеличилось в 3-4 раза. Об этом сообщили во вторник в главном управлении здравоохранения страны. В ведомстве отметили, что из этого числа около 17 тысяч летальных случаев зарегистрировано в госпиталях, остальные - в домах престарелых и других медико-социальных учреждениях. По данным управления, в госпиталях в настоящий момент находятся 21 595 пациентов с коронавирусом.

В Италии количество новых случаев заражения коронавирусом за сутки во вторник составило 1 402, значительно увеличившись по сравнению с предыдущим днем, когда было зафиксировано 744 случая. Согласно данным Департамента гражданской защиты, общее число инфицированных в стране на данный момент составляет 221 216. За последние сутки от последствий заражения коронавирусной инфекцией умерли 172 человека. Общее число летальных исходов достигло 30 911.