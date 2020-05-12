Новые случаи заражения в Корее и Китае

В столице Южной Кореи Сеуле выявлен 101 новый случай заражения коронавирусом. Все эти случае власти связывают с заражением в барах в сеульском районе Итхэвон. Власти здесь могли заразиться до 1,5 тыс. человек и пытаются выявить заразившихся с помощью данных о мобильных телефонах, находившихся в опасном районе на прошлой неделе.

Китайский город Ухань, в котором впервые была зарегистрирована вспышка коронавирусной инфекции, планирует провести тотальное тестирование своего 11-миллионного населения. На выходных здесь были подтверждены шесть новых случаев заражения - впервые с начала апреля. Во вторник в Китае был подтверждён только один новый случай заражения.

Власти Пекина приняли решение возобновить занятия в средних и старших классах школ. А в Шанхае вновь открывается местный Диснейленд. На фоне отмены карантинных мер председатель КНР посетил крупный промышленный город Тайюань на севере страны.