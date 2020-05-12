Сантьяго Калатрава: "Наше будущее должно быть не хуже настоящего"

Сантьяго Калатрава, один из известнейших архитекторов современности, основоположник стиля "био-тек", по видеосвязи ответил на вопросы журналиста Euronews, работающего в Дуба.

Euronews: "Расскажите о становлении вашей карьеры архитектора".

Сантьяго Калатрава: "После колледжа я собирался пойти в художественную школу, а потом был знаковый для меня визит в Нотр-Дам. Я помню, было около 11 утра и через окно-розу в собор лился свет Парижа. Собор был полон цвет и света, и у меня открылись глаза. Я понял, что архитектура - это тоже искусство. И потом я всегда подходил к архитектуре именно как к искусству. Помимо этого я изучал гражданское строительство, чтобы больше знать о материалах, о предметной стороне профессии, о принципах возведения зданий, о законах статики, обо всех математических аспектах строительства, которые одновременно являются и процессом, и результатом работы. Но именно понимание того, что архитектура есть искусство, стало для меня поворотным".

Euronews: " Ваш стиль описывают так «неофутуризм», а вы бы как его описали?"

Сантьяго Калатрава: "Я не знаю, есть ли у меня стиль. Предположим, что есть, тогда я опишу его как стиль моей эпохи. При этом я всегда работаю с прицелом на будущее, стараюсь все сделать максимально хорошо. Размышляю, как можно улучшить жизнь, сделать здания смелее, красивее, удобнее для людей. Так мои сегодняшние идеи проецируются на завтрашний день. Я верю, ну, по крайней мере, очень надеюсь, что наше будущее будет не хуже нашего настоящего".

Euronews: "Вы родились в испанской Валенсии. Как родной город повлиял на становление вашего стиля?"

Сантьяго Калатрава: "Валенсия - отличное место для становления и взросления; город имеет выход к Средиземному морю, это делает его открытым миру. Он всегда был открытым. Море и памятники - вот что определяет Валенсию, там множество замечательных памятников".

Euronews: " Что в архитектурном процессе вас вдохновляет больше всего?"

Сантьяго Калатрава: "Видите ли, я всегда оставался в плоскости изобретения и рисунка, я придумываю и делаю множество набросков. К счастью, вокруг меня есть люди, которые берут чертежи и превращают их в проекты, доводят до реализации. Архитектура - профессия, где вам нужно много хороших людей в команде".

Euronews: "Вы - "звездный" архитектор, но, получается, вы - это во многом ваша команда?"

Сантьяго Калатрава: "Звездный"... думаю, такие определения больше уместны в других сферах. Архитектура, как я уже сказал - скромное ремесло, вовсе не что-то экстравагантное. Это долгие часы работы, иногда речь идет даже не о днях, неделях или месяцах, а о годах".

Euronews: "Мы организовали интервью из Дубая. Почему с архитектурной точки зрения это - особенный город?"

Сантьяго Калатрава: "Очень хорошо помню мой энтузиазм в 14, 20, 25, 30 лет. Ты полон энергии, замыслов, надежд и проецируешь все это на конкретные места. Дубай входит в перечень мегаполисов, поражающих своей энергетикой, увлеченностью. Он полностью отражает современность, наше время, он принадлежит нашему поколению".

Euronews: "Сегодня вы строите в Дубае небоскреб Creek Tower, который будет самым высоким зданием в мире. Где вы черпаете вдохновение?"

Сантьяго Калатрава: "По замыслу, башня будет выглядеть как гигантский цветок на длинном стальном стебле. Стебель венчает головка тюльпана. Почему именно цветок? Потому что для меня это - образ прекрасного. Я взял его за основу для сооружения, которое должно быть лаконичным, самодостаточным и транслировать красоту в мир".

Euronews: " Вы - автор башни Turning Torso в шведском Мальмё, вы построили телебашню Монтжуик в Барселоне, вы - автор проекта павильона ОАЭ на "Экспо-2020". Что вас вдохновило в этом заказе в Дубае?"

Сантьяго Калатрава: "Я хотел привнести в проект элементы местной культуры и взял за основу очертания птицы, сокола с широко распахнутыми крыльями. Этот образ и лег в основу проекта павильона".

Euronews: "Как современной архитектуре удается раздвигать границы?"

Сантьяго Калатрава: "Сегодня помогают новые материалы, возьмем, к примеру, углеродное волокно. Оно позволяет изменить саму концепцию архитектурного проекта, создавать новые формы и так расширять наши горизонты в строительстве. На это же работают и новые технологии, связанные, к примеру, с энергетикой. Подход к этой сфере сегодня очень отличается от того, что было, скажем, 30 лет назад. Сегодня мы все озабочены экологией и устойчивым энергопользованием".

Euronews: "Ваш Музей завтрашнего дня в Рио-де-Жанейро относится к лучшим образцам устойчивой архитектуры. Почему это так важно?"

Сантьяго Калатрава: "Мы должны заботиться о нашей планете, она - все, что у нас есть, не так ли? Надо постараться сохранить ее для детей хотя бы в том состоянии, в котором получили от наших родителей".

Euronews: "Как вы видите будущее?"

Сантьяго Калатрава: "Я дал себе обещание работать до конца жизни, если у меня будет такая возможность. Я очень люблю свое дело, оно приносит мне огромное удовлетворение, дает энтузиазм и надежду. Я люблю людей, которые сотрудничают со мной, мою команду; надеюсь, смогу работать до последнего вздоха".