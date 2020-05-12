Ослабление в Бельгии режима самоизоляции

Жительница Брюсселя Карла Маурисио впервые за 8 недель принимает дома друзей. Они приходят в лицевых масках, обрабатывают руки санитайзером.

В соответствии требованиями бельгийского правительства, все эти люди выбрали друг друга в качестве группы из максимум 4 человек. В этом составе им разрешено видеться, пока не поступят дальнейшие уведомления.

«Это знаменует собой новую фазу выхода из самоизоляции, - говорит Карла. – Теперь я буду с нетерпением ждать новых фаз этого "деконфайнмента».

Согласно правилу, на встречах эти люди должны держать между собой социальную дистанцию.

Объявляя об ослаблении карантинных мер, премьер-министр Бельгии Софи Вильмес выразила надежду, что оно поможет обществу и экономике.

«Правительство призывает людей к осторожности, потому что в случае новой вспышки инфекции оно может вернуть более строгие правила", - передаёт корреспондент Euronews Джек Паррок.

Некоторые психологи предупреждают, что общество может отвергнуть идею возврата этих правил.

«Я не уверен, что люди согласятся на новый период изоляции, уже испытав облегчение от снятия предыдущего, - говорит брюссельский профессор Ксавье Ноэль. - Они испытывали больше неудобства, и наше правительство знает об этом ».

Но не все спешат восстановить свой прежний круг общения.

Живущий в Брюгге Боб Эк так напуган короновирусом, что он не собирается выходить из локдауна, пока пандемия окончательно не завершится, и советует это другим.

«Мы потеряли одного из наших друзей в этом кругу. Он превратился из здорового в мертвого за 6 дней, - говорит Боб. - Мы воочию увидели, как быстро это может происходить. Тем, кого это не убеждает, сейчас лучше расслабиться и ждать"...

Карла и ее друзья соблюдают букву и дух новых правил. Они наслаждаются возвращённой им возможностью непосредственно обсудить личные вопросы, а их много накопилось за недели самоизоляции.