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США

Очаг заражения обнаружен в Белом доме

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 Елена Караева
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Trump White House
Trump White House   -   Авторское право  Patrick Semansky/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.
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После того, как вирусоносительство было обнаружено у пресс-секретаря вице-президента США Кэйти Миллер, супруги советника Трампа Стивена Миллера, в карантин отправили главного инфекциониста США профессора Энтони Фаучи, а также профессора Роберта Редфилда - они возглавляли НИИ, которые занимаются заразными заболеваниями, а также директора Управление по санитарному надзору страны.

Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.
79-летний профессор Энтони Фаучи, отправленный в карантин, находится в группе рискаCopyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.Alex Brandon
Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.
Вирусоносительство было обнаружено у пресс-секретаря вице-презжидента США Кэйти МиллерCopyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.Alex Brandon

Один из советников Трампа Кевин Хэссет в интервью The Associated Press признал, что "западное крыло"(там, где находится президентская администрация) Белого дома было "запружено народом все эти дни", и сегодня ходить на работу, с его точки зрения, "несколько рискованно".

Накануне вечером Трамп заявил, что все сотрудники, которые входит в его ближний круг, сдадут тесты на вирусоносительство в понедельник.

Президент и вице-президент с сегодняшнего дня будут сдавать анализы ежесуточно.

Alex Brandon/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.
Дональд Трамп намерен сдавать анализы на вирусоносительство ежедневно, его примеру последует и Майкл ПенсAlex Brandon/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.

Пока США лидирует по приросту выявленных случаев заражения, в настоящий момент инфицицированы почти 1 млн 400 тысяч американцев, отCOVID-19 умерли почти 81 тысяча жителей Америки.

Но в ряде штатов протестуют и требуют снятия карантина, в настоящий момент на биржах труда страны безработными числятся почти 33,5 миллиона человек.

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