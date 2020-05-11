В Турции открылись парикмахерские и салоны красоты

В Турции в понедельник после семи недель карантина вновь открылись парикмахерские и салоны красоты. Перед входом в заведение клиенты обязаны измерить температуру. Ношение масок обязательно. О встрече с мастером надо договариваться заранее. Возобновили работу и торговые центры. По требованию правительства, на каждые десять квадратных метров может быть максимум один покупатель. Кинотеатры и детские площадки по-прежнему закрыты. В стране зафиксировано свыше 138 тысяч случаев заражения коронавирусом. Как минимум 3,7 тыс. заболевших умерли.
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