В Шанхае взрослые и дети спешат в "Диснейленд"

После более чем трех месяцев карантина в Шанхае открылся "Диснейленд". Поступившие в продажу в пятницу билеты были распроданы всего за несколько минут. Посетителям - как взрослым, так и маленьким - пришлось при входе в парк измерить температуру. По громкоговорителям им напомнили об обязательном ношении масок и соблюдение социальной дистанции в очередях. Сотрудники намерены проводить дезинфекцию аттракционов несколько раз в день. Не все они пока открыты. Встречи с Микки-Маусом также по-прежнему отменены.
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