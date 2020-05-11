В Шанхае взрослые и дети спешат в "Диснейленд"

После более чем трех месяцев карантина в Шанхае открылся "Диснейленд". Поступившие в продажу в пятницу билеты были распроданы всего за несколько минут. Посетителям - как взрослым, так и маленьким - пришлось при входе в парк измерить температуру. По громкоговорителям им напомнили об обязательном ношении масок и соблюдение социальной дистанции в очередях. Сотрудники намерены проводить дезинфекцию аттракционов несколько раз в день. Не все они пока открыты. Встречи с Микки-Маусом также по-прежнему отменены.