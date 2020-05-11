Россия поднялась на третье место в мире по числу заболевших коронавирусом

В понедельник президент Владимир Путин проведет совещание о продлении нерабочих дней после 11 мая. Ранее он распорядился подготовить план поэтапного вывода страны из карантина с 12 мая.

Но Россия обошла Великобританию и Италию и поднялась на третье место в мире по числу заболевших коронавирусом. В стране более 220 тысяч инфицированных, свыше 2 тысяч умерли. Только за последние сутки зафиксировано 11 656 новых случаев заражения в 84 регионах. Это рекордное число заболевших за день. Более половины из них — жители столицы.

Ранее в Москве и Подмосковье продлили ограничения, введенные из-за эпидемии, до 31 мая. С 12-го здесь обязательно ношение масок и перчаток в общественных местах.

Роспотребнадзор сообщает, что всего с начала эпидемии отечественные специалисты провели более 5,6 млн тестов на коронавирус.