Старинная мельница помогает Англии справляться с дефицитом

В Великобритании вновь запущена одна из старейших мельниц Англии, расположенная в городе Стёрминстер-Ньютон. Она была построена около тысячи лет назад и пережила не одну эпидемию. В 1970-х работа жернова мельницы были заблокированы, но теперь она оказалась востребована, — рассказывает мельник Питер Лусмор:

«Местные магазины вернулись к нам и сказали: "Да, пожалуйста! Мы бы хотели немного муки!"».

Лусмор говорит, что испытывает гордость: «Это ощущение, что именно ты поддерживаешь работу старинного механизма». Помощниками мельника стали волонтёры, которые раньше работали в местном музее.

Мучной сектор Великобритании при работе на полную мощность производит 4 миллиона мешков муки в неделю, но дефицита избежать не удалось. Вот почему в этом районе Дорсета возникла необходимость задействовать ещё и эту старинную мельницу.

Во время пандемии испанского гриппа в 1918 мельница Стёрминстер-Ньютона не прекращала свою работу и обеспечивала жителей Дорсета мукой. Сейчас здесь производят примерно полтонны муки в неделю и, как говорит Питер Лусмор, служит примером для других исторических мельниц Англии:

«Мне уже звонили с двух других мельниц и спрашивали, что конкретно я делаю. Потому что они хотят сделать то же самое. Надеюсь, ещё одна или две исторические мельницы смогут хоть немного увеличить производство муки».

Мука со старинной мельницы помогает сохранить своё дело местным пекарням и вместе с тем показывает, что в современной жизни без исторического наследия не обойтись.