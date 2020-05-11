"Коронавирусные выходные" в России закончились

Президент России Владимир Путин сообщил, что с 12 мая единый период "нерабочих дней" на всей территории России завершится. Ограничительные меры останутся в тех регионах, которые больше затронуты пандемией коронавируса.

Главы регионов смогут самостоятельно решать последовательность смягчения или сохранения карантинных мер, сообщил глава государства. Ограничения сохраняются для групп риска - людей старше 65 лет и тех, кто страдает от хронических заболеваний.

Президент попросил россиян усилить личные меры профилактики болезни. "Дорогие друзья, будьте предельно осторожны, пожалуйста, сохраняйте и даже усиливайте сейчас свое внимание к личным мерам предупреждения заражения", - сказал он.

Владимир Путин выразил надежду, что жители страны с пониманием отнесутся к принимаемым мерам. "Уверен, вы хорошо знаете ситуацию в своем регионе и в этом случае отнесетесь к таким решениям [о сохранении ограничений] с пониманием", - отметил он. По его словам, губернаторам необходимо везде, где это допустимо, "предоставить людям возможность не только выходить из дома, гулять с детьми, заниматься индивидуально спортом".

Делать это, однако, нужно так, чтобы минимизировать угрозу распространения вируса. "Я понимаю: подчас сил нет больше терпеть все эти ограничения, но заразиться, заболеть, потерять трудоспособность - намного хуже, - подчеркнул он. - Мы выбрали путь сбережения жизней и здоровья людей. И вместе уже многого добились, многое сделали и многое одолели".