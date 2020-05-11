Рио: Иисус против голода

Статуя Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро стала "экраном" для светового шоу под девизом "Стол без голода" (#MesaSemFome).
Программа властей Рио и местных продовольственных банков призывает жителей экономить продукты и сдавать излишки в пользу тех. кто в этом нуждается.
Нарушение экономических связей и потеря работы из-за карантина больнее всего ударили по самым уязвимым слоям населения. Власти опасаются, что экономические последствия коронавируса будут ударять по стране ещё очень долго, и потому стремятся как можно раньше начать отрабатывать программы помощи нуждающимся.
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