Рио: Иисус против голода

Статуя Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро стала "экраном" для светового шоу под девизом "Стол без голода" (#MesaSemFome).

Программа властей Рио и местных продовольственных банков призывает жителей экономить продукты и сдавать излишки в пользу тех. кто в этом нуждается.

Нарушение экономических связей и потеря работы из-за карантина больнее всего ударили по самым уязвимым слоям населения. Власти опасаются, что экономические последствия коронавируса будут ударять по стране ещё очень долго, и потому стремятся как можно раньше начать отрабатывать программы помощи нуждающимся.