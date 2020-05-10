Карантин: кабаны на дорогах, на улицах ежи

Пандемия коронавируса... Социальные ограничения... Люди чувствуют себя замкнутыми в четырех стенах. Представители животного мира, напротив, ощущают покой и свободу. В этом еще раз убедился патруль экологической полиции в коммуне Ля Лешер (Франция). Ночью на проселочной дороге им встретились по меньшей мере четыре диких кабана и пара разгуливающих оленей. Как правило, такого раньше не наблюдалось. Но с началом карантина все больше животных стали осваивать территории, которые ранее отобрал у них человек.

Арно Шартран, служба наблюдения за биоразнообразием: "Сейчас на дорогах, особенно в ночное время, движения нет. Когда карантин закончится, животные будут удивлены возобновившейся активностью людей. Нам надо быть бдительными".

Менее шумные и беспокойные города становятся комфортными для ежей. Колючие и очень застенчивые персонажи предпочитают вести преимущественно ночной образ жизни. В Великобритании, после введения карантина, ежей замечают в городе уже и ранним вечером.

Грейс Джонсон, активистка Hedgehog Street: "Если есть люди, ежи будут стараться их избегать. Но в случае, когда в парках и садах посетителей не так много, ежи становятся смелее. Они выходят из убежищ и у них появляется возможность побывать в тех местах, куда обычно они не ходят, чтобы найти еду и себе подобных приятелей".

По данным защитников окружающей среды, за последние двадцать лет численность популяции ежей в Соединенном Королевстве уменьшилась на треть. Среди причин - развитие сельского хозяйства и строительство дорог. Автомагистрали не только ограничивают миграцию животных. Множество ежей гибнет под колесами машин.