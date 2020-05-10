"Сохраняйте бдительность": британский план смягчения карантина

Жители Великобритании начиная с 13 мая могут заниматься спортом на улице, загорать на солнце совершать поездки на автомобиле. Разрешено вернуться на рабочее место, если нет возможности трудится из дома. Об этом сообщил премьер-министр страны Борис Джонсон. По его словам, полностью карантин отменять пока рано, но власти решили ослабить ограничения.

"Миллионы людей опасаются этого ужасного заболевания, но в то же время они боятся, что продолжительный период вынужденного бездействия пагубным образом скажется на их экономическом положении и на состоянии психического и физического здоровья".

В стране вводится режим коронавирусной угрозы, состоящий из пяти уровней. На следующем этапе послаблений с 1 июня в стране могут заработать магазины и школы, а с июля - некоторые отели и общественные места

"Пик эпидемии пройден и мы начали движение вниз, но зачастую именно этот этап — самый опасный. Мы должны сохранять бдительность, контролировать распространение инфекции и спасать жизни".

Заявление Джонсона раскритиковала первый министр Шотландии Никола Стерджен. По ее словам, замена фразы "оставайтесь дома" на "сохраняйте бдительность", может привести к катастрофическим последствиям. После этого глава британского правительства пояснил в своем Твиттере, что оставаться дома нужно как можно чаще, также необходимо ограничить круг общения.