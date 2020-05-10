Выход из карантина по-испански

Большинство регионов Испании с понедельника начинает выход из карантина. В рамках первого этапа местным жителям разрешается свободно перемещаться в пределах провинции или района, возобновляют работу кафе и рестораны, открываются парки и спортзалы, готовятся к возобновлению учёбы университеты и некоторые школы .

Сроки выхода из карантина напрямую связывают с темпами распространения пандемии и смертностью. За прошедшие сутки жертвами COVID-19 в Испании признаны 143 человека. Координатор министерства здравоохранения Испании по ЧС Фернандо Симон подчеркнул, что этот показатель вырос на 0,56% — это лучше, чем ещё неделю назад:

«На самом деле прямо сейчас в большинстве автономных сообществ, примерно в половине из них, данные значительно ниже, чем даже те показатели, которые мы представили. Ведь данные, которые мы упомянули, получены главным образом из двух или трёх автономных сообщества, где сохраняются более высокие, чем в других регионах, темпы прироста новых случаев. Но на самов деле, что ситуация в разных регионах развивается по благоприятному сценарию».

Премьер-министр Испании Педро Санчес ранее призывал сограждан быть бдительными и ответственно относиться к ограничениям, чтобы не допустить второй волны пандемии.

Строгий карантин сохраняется в Мадриде, в большей части Каталонии, в Кастилии и Леоне и в Валенсии. Когда все провинции перейдут к отмене карантинных ограничений, в Испании, как ожидается, будет объявлен национальный траур по жертвам пандемии. По официальным данным, умерли более 26 тысяч инфицированных при 264 тысячах подтверждённых случаев заражения коронавирусом.