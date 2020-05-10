Новая вспышка: Сеул закрывает бары и клубы

Из-за новой вспышки коронавируса в Сеуле в срочном порядке закрываются бары и клубы. За последние сутки здесь зафиксировано более 20 новых случаев заболевания. Все инфицированные заразились от 29-летнего корейца, который в прошлые выходные посетил сразу пять увеселительных заведений в районе Итхэвон. С тех пор там успели побывать более 7 тысяч человек.

"Выявление нового очага заражения помогает осознать, что даже фаза стабилизации не гарантирует нам, что подобные ситуации не повторятся, они могут вознинкуть когда угодно и гле угодно — в любом закрытом помещении, где много народу. Борьба еще не окончена", - отметил Чжэ Ин Мун, президент Республики Корея.

Тем временем, материковый Китай заявляет о 14 новых случаях заболевания. Из них два завезены из автономного района Внутренняя Монголия на севере КНР. Выздоровели за минувшие сутки 74 пациента. О летальных исходах не сообщается. По официальным данным, в стране умерли более 4600 инфицированных.