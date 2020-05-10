Фестиваль на парковке в Праге

В Праге вот уже две недели в формате автокинотеатра проходит культурный фестиваль на парковке "The Art Parking". Посетили увидели около 30 фильмов, театральных представлений и концертов на территории рынка и заброшенной железнодорожной станции. Можно подключить звук в машине либо просто открыть окно. Сотрудники работают в масках. Можно заказать еду и напитки. В субботу на концерт с участием рок-группы приехали 60 машин.
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