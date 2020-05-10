Спасти урожай: украинские сезонные работники и нелегалы помогут ЕС

Более 200 украинских сезонных работников прибыли в Вену. Как раз вовремя, отмечают в австрийском Министерстве сельского хозяйства: на полях созревает клубника. Из-за ограничений, введенных в стране в связи с эпидемией коронавируса, местные фермеры заявляют о нехватке рабочих рук и опасаются за урожай. Ранее правительство Австрии обратилось к Украине с просьбой о содействии.

Тем временем, в Италии пытаются решить схожую проблему с помощью тысяч мигрантов, чьи временные контракты подошли к концу. По последним данным, им могу разрешить остаться и работать еще как минимум три месяца. С такой идеей выступила министр сельского хозяйства Тереза Белланова. Против - представители "Движения пяти звезд" и лидер "Лиги" Маттео Сальвини.