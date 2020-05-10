Жизнь после карантина: ослабление ограничений в странах ЕС

В Португалии 18 мая вновь откроются рестораны и кафе. Владельцы тратят сотни евро на закупку чистящих средств. Национальный минздрав предписывает проводить полную дезинфекцию помещений как минимум 6 раз в день. Перед входом и выходом клиентам придется вымыть руки. Расстояние между сидящими за столиками должно быть не менее двух метров.

"На практике соблюдать все эти правила, особенно в того, что касается социальной дистанции, будет сложно", - говорит Мария Соуза, сотрудница ресторана.

В субботу итальянцы искупались в море впервые после введения в стране ограничительных мер. По решению местных властей, большинство пляжей в регионе Лацио по-прежнему закрыты. Но не в Ладисполи.

"Это было великолепно, я не смогла удержаться. Хотела только прогуляться, но вода была так прекрасна, что в итоге я и искупалась", - говорит Ноэми Фелиццоли, жительница Ладисполи.

Тем временем, власти просят граждан не оставлять без внимания рекомендации правительства и предупреждают: риск нового роста заболеваемости коронавирусом высок.

На фоне ослабления ограничений в Чехии целые семьи решили насладиться хорошей погодой и отправились в выходные в лес на шашлыки. Здесь уже почти месяц можно бегать и кататься на велосипедах без масок. С понедельника разрешается проведение общественных, спортивных и культурных мероприятий с участием не более ста человек.