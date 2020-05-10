Греция: магазины на грани выживания

В рамках постепенного выхода из карантина в Греции небольшие предприятия розничной торговли готовятся к открытию. Разрешение получили магазины одежды, косметики и бытовых принадлежностей. Владельцы делают ремонт, проводят генеральную уборку и, прежде всего, должны предусмотреть все необходимое для соблюдения санитарных норм, чтобы обеспечить безопасность клиентов и сотрудников.

"Мы хотим быть оптимистами и должны быть. Мы надеемся, что люди будут выходить из дома, вернутся к своим привычкам. Все это время мы терпели убытки. К тому же, мы открываемся в конце сезона. так как мы продаем одежду, то для нас почти половина сезона уже потеряна", — говорит Яннис Ксенидис.

Из Афин передает корреспондент Euronews Михалис Арабадзоглу: "Магазины в Греции не работали почти два месяца, некоторые даже приняли решение закрыться навсегда. Но большинство коммерсантов уверены, что в будущем дела пойдут на поправку не только для бизнеса, но и сотрудников".

Вместе с тем многие владельцы небольших компаний предупреждают, что вторая волна эпидемии и возобновление карантина нанесут непоправимый урон бизнесу.

Владелец магазина Парис Коколояннис говорит: "Никто не выдержит повторения ситуации. Если карантин введут снова, то свою деятельность прекратят все магазины. Я в этом уверен почти на 100%. Все закроется. Сейчас мы находится на грани выживания, мы платили аренду, несмотря на отсутствие прибыли. Мы не знали, где брать деньги, чтобы оплачивать все расходы. И все это не потому, что у нас были некачественные товары, мы просто не могли работать".

По прогнозам Еврокомиссии, экономика Греции, пострадавшая от продолжительной рецессии, в этом году из-за кризиса потеряет 9,7% ВВП, это самый высокий показатель в ЕС. Уровень потребления на внутреннем рынке снизится на 9%. Правительство Греции уже выделило 17,5 миллиардов евро на поддержку частного бизнеса.