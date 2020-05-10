Германия: вирус не сдаётся

В Германии, где с минувшей среды власти ослабили ограничительные меры, выросла активность заражения коронавирусом нового типа. По данным Института Роберта Коха, базовый репродуктивный показатель R поднялся выше 1,1. Это говорит о том, что десять инфицированных теперь заражают 11 человек. Ранее скорость репродукции была меньше единицы. В стране коронавирус выявлен у более чем 169 тысяч человек. От COVID-19 скончались 7,395.

Вспышки инфекции последние дни отмечены на мясокомбинатах в федеральных землях Северный Рейн-Вестфалия и Шлезвиг-Гольштейн. Власти были вынуждены закрыть эти предприятия. В Тюрингии на 100 тысяч жителей сейчас приходится более 80 инфицированных.

О смягчении ограничительных мер канцлер ФРГ Ангела Меркель и власти 16-ти федеральных земель договорились 6 мая. Впрочем, глава правительства не исключила возвращения к карантинному режиму в регионах, где будут наблюдаться новые очаги инфекции.

Сейчас вероятность такого сценария возросла. На этом фоне в стране прошли акции протеста против ограничительных мер, принимаемых в связи с пандемией. Участники демонстраций, состоявшихся в том числе в Штутгарте, заявляли, что их свобода в опасности, а угрозы связанные коронавирусом преувеличены.