Великобритания: солидарность в коронавирусную эпоху

В коронавирусную эпоху европейцы проявляют солидарность и протягивают руку помощи тем, кто в этом нуждается. Таня Невервей - волонтер. Раз в неделю она обходит магазины, чтобы купить продукты живущему по соседству пенсионеру. О платформе "Помоги пожилым" Таня узнала через социальные сети. И это лишь одна из многих общественных инициатив в Великобритании, цель которых - поддержать людей во время самоизоляции.

Добровольцы из организации "Проявите заботу" занимаются доставкой на дом товаров первой необходимости. Заявку можно оформить на сайте. В таком пакете - хлеб, молоко, рис, средства гигиены, сладости. А еще влолонтеры кладут в пакет записку с добрыми словами.

Джон Ло, организация "Проявите заботу": "Мы принимаем меры безопасности, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Как только товар попадает на склад, мы тут же обрабатываем упаковку дезинфицирующими средствами. Наши волонтеры при этом надевают перчатки и меняют их после каждой процедуры. Уже после этого товар переносится в так называемую чистую зону".

На сегодняшний день организация направила пожилым британцам более 300 посылок с продуктовым набором. Получила пакет и 80-летняя Морин. Женщина живет в центре Лондона и находится на самоизоляции.

Морин: "Это и впрямь замечательные люди. То, что они делают, демонстрирует наличие чувства общности, которое было во время войны".

В этом лондонском ресторане готовят обеды для медиков, малообеспеченных семей и бездомных. За две недели благотворительная организация "Домашняя еда" отправила врачам и медсестрам более пяти тысяч готовых блюд. За счет пожертвований собрано 20 тысяч фунтов стерлингов.

Шон Идзик, повар-волонтер: "Я надеюсь, что люди стали бережнее относиться к еде. Я имею ввиду, что в нашей культуре есть такое: желание все выбросить". По словам Шона, к еде и продуктам питания надо относиться сознательно. Это нужно всем. "Думаю сейчас люди поняли, насколько важно иметь все необходимое. Потому что, как только возникает дефицит, начинается паника".

Во время пандемии коронавируса бизнес по доставке готовой еды значительно расширился. Для клиентов это приятная возможность отойти от плит и духовок и попробовать что-то новое: диетические, сбалансированные или экзотические блюда. Для рестораторов - способ продолжать свою работу и остаться на плаву.