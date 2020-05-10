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Бразилия

Бразилия преодолела печальный "рубеж"

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 Мария Горковская
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Бразилия преодолела печальный "рубеж"
Авторское право  Felipe Dana/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.
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В Бразилии умерли более 10,5 тысяч заболевших коронавирусом. Всего зафиксировано около 156 тысяч случаев заражения. Ряд ученых заявляют: в действительности цифры могут быть выше официальных в 15, а то и в 20 раз, тестирование на всей территории страны не проводится.

Наибольшее количество жертв — более 3,5 тысяч - в густонаселенном штате Сан-Паулу. Местные власти заявляют о продлении частичного карантина до конца мая.

Бразильский конгресс объявил трехдневный национальный траур и призвал жителей прислушаться к рекомендациям Министерства здравоохранения. При этом президент Жаир Болсонару открыто выступает против самоизоляции граждан вопреки рекомендациям Всемирной организации здравоохранения.

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