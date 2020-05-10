Бразилия преодолела печальный "рубеж"

В Бразилии умерли более 10,5 тысяч заболевших коронавирусом. Всего зафиксировано около 156 тысяч случаев заражения. Ряд ученых заявляют: в действительности цифры могут быть выше официальных в 15, а то и в 20 раз, тестирование на всей территории страны не проводится.

Наибольшее количество жертв — более 3,5 тысяч - в густонаселенном штате Сан-Паулу. Местные власти заявляют о продлении частичного карантина до конца мая.

Бразильский конгресс объявил трехдневный национальный траур и призвал жителей прислушаться к рекомендациям Министерства здравоохранения. При этом президент Жаир Болсонару открыто выступает против самоизоляции граждан вопреки рекомендациям Всемирной организации здравоохранения.