Европейцы протестуют против ограничений

В День Европы французские и немецкие чиновники устроили символическое "восстание". Политики пересекли границу между двумя странами недалеко от коммуны Лембак. На фоне эпидемии коронавируса попасть друг к другу в гости они не могли вот уже 8 недель.

"Мы провели общее собрание и заявили: между этими двумя территориями более никогда не должно быть границ", - говорит Шарль Шлоссер, мэр коммуны Лембакю

Организаторы манифестации в Штутгарте намеревались собрать до 50 тысяч протестующих. Власти позволили выступить 10 тысячам. Митингующие утверждают: их свобода в опасности.

"Мы должны заявить о себе, показать, что мы не какие-то неудачники, мы не «зеленые» и не хиппи, не ультраправые из "Альтернативы для Германии". Мы ответственные представители нашего общества, всегда ими были, мы свободные граждане", - говорит один из демонстрантов.

В Швейцарии сотни человек, в том числе дети, вышли на акции протеста в Берне, Санкт-Галлене, Цюрихе. Собрания более пяти человек здесь под запретом. Но полиция вмешиваться не стала и ограничилась проверкой документов.

Ранее в Варшаве были задержаны до 40 участников митинга предпринимателей. Они в частности требовали от властей более эффективной поддержки малых предприятий. По данным полиции, манифестанты не соблюдали предписанную дистанцию в 2 метра.