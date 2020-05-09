Во Франции снова открываются школы и детские сады

Во Франции готовятся к возобновлению учебного года. На следующей неделе здесь снова открываются детские сады и начальные школы.

В одном из учебных заведений в городе Сент-Обен-дю-Кормье в Бретани сотрудники готовят классы согласно нововведенным правилам санитарной безопасности. В частности, число учеников в каждом из них не должно превышать 10-15 человек.

Больше времени будет уделяться мытью рук, санитарным мерам предосторожности, уборке помещений и дезинфекции. В конечном итоге мы потеряем много учебного времени, но мы постараемся сделать все возможное. Как и все я немного опасаюсь. Больше всего я боюсь принести вирус в свою семью. Но тем не менее, нужно продолжать жить, не надо задавать себе много вопросов. Просто делай все, что от тебя зависит Орели Данвер учительница младших классов

Несмотря на то, что французские власти официально разрешили возобновить учебный процесс с 11 мая, окончательное решение об открытии своих дверей для учеников принимает каждая школа самостоятельно.

Присутствие детей в классах пока необязательно. Желающие могут продолжить обучение дистанционно.