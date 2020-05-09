Во Франции снова открываются школы и детские сады

Во Франции готовятся к возобновлению учебного года. На следующей неделе здесь снова открываются детские сады и начальные школы.
В одном из учебных заведений в городе Сент-Обен-дю-Кормье в Бретани сотрудники готовят классы согласно нововведенным правилам санитарной безопасности. В частности, число учеников в каждом из них не должно превышать 10-15 человек.
Несмотря на то, что французские власти официально разрешили возобновить учебный процесс с 11 мая, окончательное решение об открытии своих дверей для учеников принимает каждая школа самостоятельно.
Присутствие детей в классах пока необязательно. Желающие могут продолжить обучение дистанционно.