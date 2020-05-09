Дрессировщик Рой Хорн скончался от Covid-19

Известный дрессировщик Рой Хорн из американского дуэта "Зигфрид и Рой" скончался из-за осложнений, вызванных коронавирусом. Об этом сообщил его коллега по сцене и друг Зигфрид Фишбахер.

Хорн и Фишбахер иммигрировали в США из Германии. Артисты познакомились в 1959 году на немецком океанском лайнере, где развлекали публику фокусами. Но настоящую славу им принесли выступления с белыми тиграми и львами.

Их шоу Siegfried & Roy в Лас-Вегасе в 1972 году было названо лучшим шоу года. В 1999 году артисты были удостоены звезды на голливудской "Аллее славы".

Их сценическая карьера фактически завершилась в 2003 году, когда тигр серьезно ранил Хорна во время представления.

После этого артист остался частично парализованным, но настоял, чтобы животное не усыпляли, так как считал инцидент случайностью.

Дрессировщик умер в возрасте 75 лет спустя неделю после получения положительно результата на коронавирус.