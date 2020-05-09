Скончался пионер рок-н-ролла Литтл Ричард

Литтл Ричард (настоящее имя - Ричард Уэйн Пенниман) скончался в субботу в возрасте 87 лет. Сын музыканта, Дэнни Пенниман, подтвердил смерть рок-пионера журналу «Роллинг Стоун», но сказал, что причина смерти неизвестна.

Самые знаменитые работы Литтл Ричарда относятся к середине 1950-х, когда своим сочетанием яркой харизматичности, лихорадочной игры на пианино, четкого ритма и хриплого вокала он заложил основы рок-н-ролла.

Стиль Пеннимана также сыграл ключевую роль в формировании других популярных музыкальных жанров, включая соул и фанк, он также повлиял и на многочисленных певцов и музыкантов в самых разных музыкальных жанрах от рока и ритм-энд-блюза до хип-хопа.