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Спасибо, Thank you, Merci, Danke: как отметили День победы в Европе

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 Ольга Кепински
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Спасибо, Thank you, Merci, Danke: как отметили День победы в Европе
Авторское право  Markus Schreiber/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved
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В Европе отпраздновали 75 годовщину официального окончания Второй мировой войны.

Бранденбургские ворота в Берлине по этому случаю были освещены в голубой цвет с надписью "Спасибо" на 4 языках.

День победы в Европе отмечают 8 мая, в день, когда был подписан Акт капитуляции нацистской Германии в войне с Антигитлеровской коалицией.

Королева Великобритании Елизавета II в телеобращении отдала дань уважения тем, кто сражался с врагом три четверти века назад и тем, кто противостоит уже новому в наши дни.

Самая большая дань их самопожертвованию заключается в том, что страны, которые когда-то были заклятыми врагами, теперь друзья, работая бок о бок во имя мира, здоровья и процветания всех нас. Сегодня может показаться трудным, что мы не можем отметить эту особую годовщину так, как нам хотелось бы. Вместо этого мы вспоминаем о ней в наших домах. Но наши улицы не пусты; они наполнены любовью и заботой, которые мы испытываем друг к другу
Елизавета II
королева Великобритании

По другую сторону океана в этот день президент США Дональд Трамп вместе с первой леди Меланией возложил венок к Мемориалу Второй мировой войны в Вашингтоне.

После торжественной церемония американский лидер пообщался с ветеранами - участниками высадки союзных войск в Нормандии и сражения в Арденнах

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