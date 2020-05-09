Очередь за бесплатной едой в Женеве

В Женеве — одном из самых дорогих городов мира — более тысячи человек выстроилтсь в очередь за бесплатной едой. Кризис, вызванный пандемией коронавируса, проливает свет на ситуацию, в которую попали те, кого обычно не замечают в городе частных банков и роскошных магазинов. Пакеты с продуктами питания уже в шестой раз подготовила благотворительная ассоциация "Караван солидарности".

Директор ассоциации Сильвана Мастроматтео говорит: "Теневой сектор экономики существует давно. Люди, которые обычно работают в сфере обслуживания и домашнего хозяйства, из-за кризиса лишились источников дохода, потому что получали оплату за выполненную работу, но карантин привел к тому, что теперь работать им негде, а это значит, что они не получают деньги".

Очередь растянулась на полтора километра, так как согласно требования социального дистанцирования собравшиеся стояли друг от друга на расстоянии в два метра. В ассоциации говорят, что с каждым разом за едой приходят все больше людей. Численность населения Швейцарии превышает 8, 5 млн человек. В 2018 году 660 тысяч из них жили в условиях бедности.