Соблюдайте дистанцию: в европейских странах усилен контроль

Район Навильи в Милане отныне находится под пристальным наблюдением полицейских. В четверг вечером вдоль знаменитых каналов собралось так много людей, что мэр Джузеппе Сала пригрозил закрыть доступ в эту часть города, если жители Милана будут пренебрегать правилами социального дистанцирования.

На юге Италии в Бари, где ситуация с распространением коронавируса не такая тяжелая, побережье усыпано людьми. "Я больше не могу могу сидеть дома. Я на пенсии, живу одна, мне было очень грустно, не могу больше терпеть", — говорит жительница Бари. При этом многие местные жители игнорируют призывы властей носить защитные маски на улице.

В Португалии доступ на пляжи ограничен — просто купаться и загорать нельзя, разрешены только занятия спортом. Полицейские проводят разъяснительные беседы.

Власти европейских стран предупреждают, что распространение коронавирусной инфекции продолжается и если граждане не будут следовать установленным санитарным нормам, то строгий карантин вернется.