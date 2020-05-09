Во Франции от COVID-19 за сутки умерли 80 человек, в Британии - 346

Коронавирус нового типа еще не побежден и по прежнему представляет угрозу. Об этом предупредил соотечественников премьер-министр Испании Педро Санчес. За сутки в королевстве число летальных исходов сократилось на 50 и составило 179. С начала пандемии CОVID-19 скончались 26 478 человек. Инфицированы около 224 тысяч.

Послледние недели эпидемиологическая ситуация улучшается, что позволяет властям поэтапно ослаблять ограничительные меры. Премьер-министр Испании Педро Санчес: "Я хотел бы повторить: вирус никуда не исчез. Пусть и невидимый, но он все еще с нами. Борьба с пандемией идет и будет продолжаться до тех пор, пока мы не найдем вакцину, или эффективное лекарство от болезни, вызываемой коронавирусом".

Во Франции режим самоизоляции смягчается с 11 мая. Граждане смогут путешествовать в пределах ста километров от места жительства без оправдательного документа. А вот парижанам, такая бумага понадобится, если они они будут пользоваться общественным транспортом в часы пик. К открытию готовятся магазины и, что немаловажно, парикмахерские. В стране за 24 часа от CОVID-19 умерли 80 человек. Это минимальное количество летальных исходов, зафиксированных за сутки с момента введения режима самоизоляции 17 марта. За время пандемии - 26 310 заболевших.

В Соединенном Королевстве число случаев инфицирования коронавирусом превысило 215 тысяч. COVID-19 унес жизни 31 587 заболевших. За сутки скончались 346 пациентов. Ожидается, что 10 мая премьер-министр Борис Джонсон ознакомит британцев с планом правительства по постепенному ослаблению карантина.