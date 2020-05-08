В разных частях света сегодня празднуют 75-летие победы над Нацистской Германией. 8 мая 1945 США, Великобритания и Франция, а затем СССР официально объявили о подписании Акта о безоговорочной капитуляции германских вооружённых сил.

Этот юбилей собирались отмечать с размахом, но все планы были нарушены из-за пандемии. Свидетели и участники событий 75-летней давности вспоминают, как это было, в условиях домашней изоляции.

Братские объятия

Кен Хэй попал в плен в боях за Нормандию и был отправлен в Польшу. За считанные дни до завершения войны его освободили и он смог вернуться к своей семье:

«Я услышал шаги, обернулся и увидел, что мой брат бежит по дороге домой. Он заметил нас, мы распахнули руки бросились друг другу в объятия. В последний раз до того я видел его на поле боя в Нормандии, когда меня взяли в плен, а он смог скрыться. Я не знал, что он вернулся. Для меня он всегда был героем. Кажется, мы плакали».

«Мы были последними, кто узнал, что война кончилась»

После освобождения концлагеря Берген-Бельзен Мервина Керша передислоцировали в Англию для подготовки высадки в Японии. Когда он садился в поезд, война была в самом разгаре. Лишь на одной из остановок солдаты узнали, что Германия капитулировала:

«Я был в поезде, мы ехали тридцать часов, большую часть времени спали, потому что было мало света и делать было нечего. Мы вышли в Брюгге, а вокруг было такое оживление: война кончилась накануне, а я ничего не знал об этом. Наверное, мы были последними в Европе, кто узнал, что война кончилась».

На войну в 17 лет

В России 75-летие Победы отметят 9 мая воздушными парадами и салютами. Ветеранов призывают оставаться дома.

96-летняя Валентина Ефремова живёт сейчас в Якутске. На войне она служила медсестрой. Когда Германия напала на Советский Союз ей было 17 лет:

«Сначала мне было очень трудно привыкать: я девчонка, всё-таки, и с медициной никогда не сталкивалась, и видеть эти ужасы, калеченных людей, да молодых ещё и пожилых...»

Вторая мировая война унесла, по разным оценкам, более 70 миллионов жизней. Наибольшие потери понёс СССР. Согласно подсчётам комиссии Министерства обороны России, погибли более 26 миллионов советских граждан.